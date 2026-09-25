Невролог Демьяновская предупредила о вреде алкоголя перед сном
Алкоголь нарушает структуру сна и может вызывать усталость даже после полноценного ночного отдыха, сообщает газета «Известия».
Невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что спиртное создает обманчивое ощущение расслабления. Оно замедляет работу центральной нервной системы, но не помогает организму восстановиться.
Этанол меняет чередование фаз сна: фаза, необходимая для обработки эмоций и закрепления памяти, начинается позже и может сокращаться. Во второй половине ночи сон становится поверхностным и прерывистым. Утром человек может испытывать сонливость, усталость и трудности с концентрацией.
Особенно опасен алкоголь для людей с обструктивным апноэ сна. Он расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, усиливает храп и может учащать остановки дыхания. Демьяновская также предупредила, что сочетание спиртного со снотворными и успокоительными препаратами способно вызвать опасное угнетение дыхания во сне.
Регулярное употребление алкоголя ради засыпания может привести к зависимости: со временем человеку становится труднее расслабиться без него. Если без спиртного не удается уснуть, врач советует искать причину нарушения сна со специалистом.