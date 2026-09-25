Невролог Демьяновская предупредила о вреде алкоголя перед сном

Алкоголь нарушает структуру сна и может вызывать усталость даже после полноценного ночного отдыха, сообщает газета «Известия» .

Невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что спиртное создает обманчивое ощущение расслабления. Оно замедляет работу центральной нервной системы, но не помогает организму восстановиться.

Этанол меняет чередование фаз сна: фаза, необходимая для обработки эмоций и закрепления памяти, начинается позже и может сокращаться. Во второй половине ночи сон становится поверхностным и прерывистым. Утром человек может испытывать сонливость, усталость и трудности с концентрацией.

Особенно опасен алкоголь для людей с обструктивным апноэ сна. Он расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, усиливает храп и может учащать остановки дыхания. Демьяновская также предупредила, что сочетание спиртного со снотворными и успокоительными препаратами способно вызвать опасное угнетение дыхания во сне.

Регулярное употребление алкоголя ради засыпания может привести к зависимости: со временем человеку становится труднее расслабиться без него. Если без спиртного не удается уснуть, врач советует искать причину нарушения сна со специалистом.