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    Невролог Демьяновская назвала причины трудностей с засыпанием

    Чай, шоколад, некоторые лекарства и заболевания щитовидной железы могут затруднять засыпание. Об этом рассказала невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, сообщает NEWS.ru.

    По словам врача, нестабильный режим смещает внутренние часы: например, ранние подъемы в будни и сон до полудня в выходные. Кофеин в кофе, чае, энергетиках, коле, шоколаде и некоторых лекарствах может действовать несколько часов.

    Никотин стимулирует нервную систему, а алкоголь делает сон поверхностным и прерывистым. Отдых также могут нарушать хроническая боль, изжога, зуд, заложенность носа и приливы в менопаузе.

    Демьяновская пояснила, что синдром беспокойных ног вызывает вечерний дискомфорт и потребность двигать ногами, особенно лежа. Иногда эти симптомы связаны с недостатком железа. На сон также влияют депрессия, тревожные расстройства, гормональные препараты, стимуляторы и лекарства от насморка, передает сайт novostivolgograda.ru.

    Недосып вызывает дневную сонливость, раздражительность, ухудшает внимание и память. Длительные нарушения повышают частоту тревожных и депрессивных состояний, а хроническая бессонница связана с негативными изменениями в сердечно-сосудистой системе и обмене веществ.

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