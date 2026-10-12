Невролог Демьяновская назвала причины трудностей с засыпанием

Чай, шоколад, некоторые лекарства и заболевания щитовидной железы могут затруднять засыпание. Об этом рассказала невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, сообщает NEWS.ru .

По словам врача, нестабильный режим смещает внутренние часы: например, ранние подъемы в будни и сон до полудня в выходные. Кофеин в кофе, чае, энергетиках, коле, шоколаде и некоторых лекарствах может действовать несколько часов.

Никотин стимулирует нервную систему, а алкоголь делает сон поверхностным и прерывистым. Отдых также могут нарушать хроническая боль, изжога, зуд, заложенность носа и приливы в менопаузе.

Демьяновская пояснила, что синдром беспокойных ног вызывает вечерний дискомфорт и потребность двигать ногами, особенно лежа. Иногда эти симптомы связаны с недостатком железа. На сон также влияют депрессия, тревожные расстройства, гормональные препараты, стимуляторы и лекарства от насморка, передает сайт novostivolgograda.ru.

Недосып вызывает дневную сонливость, раздражительность, ухудшает внимание и память. Длительные нарушения повышают частоту тревожных и депрессивных состояний, а хроническая бессонница связана с негативными изменениями в сердечно-сосудистой системе и обмене веществ.