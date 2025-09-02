Врач Разаренова рекомендовала солить кабачки после приготовления

Диетолог Александра Разаренова в интервью радиостанции Sputnik рассказала о пользе кабачков и правильном их приготовлении.

По словам врача, кабачки и цукини — низкокалорийные овощи, содержащие всего 20 ккал на 100 грамм и 93–95% воды.

«Это очень ценная часть рациона. Они являются источником пищевых волокон. Также там есть калий, магний, витамин С, фолаты и каратиноиды», — отметила медик.

Чтобы сохранить полезные вещества в кабачках, важно правильно их готовить. Разаренова рекомендовала использовать быструю термическую обработку: обжаривание или запекание при высоких температурах. Солить блюдо следует после приготовления, чтобы минимизировать потерю влаги.