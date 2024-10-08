Врачи НИКИ детства напомнили родителям о пользе осенних овощей

Особое внимание с наступление осени стоит уделить традиционным овощам, которые обеспечат организм необходимыми витаминами на зимний период. В первую очередь акцент следует сделать на тыкве, которая не только обладает отличным вкусом, но и чрезвычайно полезна.

Как рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова, тыква является лидером среди овощей по уровню содержания железа, меди и фтора. Железо играет ключевую роль в профилактике анемии у детей, и, начиная с шестимесячного возраста, им требуется получать дополнительную дозу этого элемента — не менее одного миллиграмма на килограмм веса в день.

Пюре из тыквы или добавление этого овоща в каши и супы может помочь в удовлетворении этой потребности. Медь, в свою очередь, способствует росту и развитию ребенка, а также участвует в процессе кроветворения. Нехватка меди может привести к нарушению синтеза гемоглобина.

Кабачки и патиссоны также оказывают пользу для детей. Эти овощи богаты витаминами группы B, которые критически важны для формирования нервной системы малыша. Кроме того, по словам главного педиатра Подмосковья профессора Нисо Одинаевой, кабачки и патиссоны являются источниками таких важных минералов, как калий, кальций и фосфор, а также никотиновой кислоты, необходимой для процессов дыхания и обмена веществ.

«Стоит уделить внимание разным видам капусты, включите в рацион белокочанную, краснокочанную, брюссельскую, цветную капусту и брокколи. Не стоит забывать и про зелень», — добавила Одинаева.

Что касается фруктов, то особую пользу принесут сезонные яблоки, груши, айва, сливы, хурма и инжир. В это время также продолжается сбор целебных ягод, таких как клюква, облепиха и шиповник. Все эти продукты являются настоящим кладезем витаминов — они способствуют укреплению иммунной системы ребенка и профилактике простудных заболеваний.

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