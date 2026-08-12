Диетолог Соломатина назвала кабачки полезными для сердца и зрения

Кабачки содержат много воды, мало калорий и редко вызывают аллергию. Овощ подходит для детского прикорма и питания пожилых людей, отметила Соломатина.

Специалист посоветовала запекать или отваривать кабачки, а также добавлять их в супы. При жарке на масле овощ впитывает жир, теряет часть полезных свойств, а готовое блюдо может стать более канцерогенным.

В кабачках есть бета-каротин и витамин A, необходимые для обновления кожи и сумрачного зрения. Калий помогает снижать давление и выводить лишнюю жидкость, а магний поддерживает нервную систему и костную ткань, пишет «Свободная пресса».

«Если кабачки правильно приготовлены, то они могут убирать отеки и укреплять сердечно-сосудистую систему», — пояснила Соломатина.

Клетчатка и пектины в овоще поддерживают работу желудочно-кишечного тракта и микробиома. Диетолог также отметила, что кабачки рекомендуют включать в рацион для профилактики атеросклероза и при повышенном холестерине. Употреблять их следует в разумных количествах.