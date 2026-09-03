Диетолог Брискман посоветовала людям после 45 лет есть кабачки

Диетолог Татьяна Брискман рассказала, что кабачки особенно полезны людям старше 45 лет. Овощ поддерживает пищеварение, сердце и сосуды, а также помогает контролировать вес, передает «Вечерняя Москва» .

Брискман пояснила, что после 45 лет замедляется обмен веществ, ухудшается работа кишечника и повышается риск отеков, гипертонии и возрастных болезней глаз. Кабачки помогают поддерживать организм в этих уязвимых сферах.

Овощ низкокалориен и почти на 95% состоит из воды, поэтому может способствовать выведению лишней жидкости. Витамин С и антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов, а калий и магний поддерживают работу сердца и нормальное давление.

Лютеин и зеаксантин в составе кабачков накапливаются в сетчатке. Они могут замедлять возрастное ухудшение зрения и снижать риск макулярной дегенерации.