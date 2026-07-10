Диетолог Пристанский объяснил, что кабачок снижает уровень сахара в крови и поддерживает работу кишечника
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о целебных свойствах кабачка. Он подчеркнул, что этот овощ богат клетчаткой и калием, что делает его полезным для здоровья.
Эксперт отметил, что добавление кабачка в рацион может помочь снизить уровень сахара в крови и поддержать работу кишечника.
«Клетчатка, калий, вода — основа этого замечательного овоща», — привел слова доктора сайт «Известия».
Пристанский добавил, что калий регулирует мышечные сокращения, включая работу сердца, и помогает поддерживать нормальное давление. Он также играет важную роль в работе нервной системы.