Диетолог Поляков рассказал, что кабачки улучшают пищеварение

Диетолог Антон Поляков сообщил, что кабачки поддерживают работу кишечника, не вредят фигуре и полезны для сердца, пишет aif.ru .

Поляков отметил, что кабачки хорошо переносят большинство людей. Этот овощ можно есть в большом количестве без существенного влияния на вес благодаря низкой калорийности.

Диетолог объяснил, что кабачки содержат растворимую и нерастворимую клетчатку. Она улучшает моторику кишечника и служит питанием для полезной микрофлоры.

Кроме того, в кабачках есть пектины, которые связывают часть холестерина и выводят его из организма. Овощ также содержит калий, полезный для сердечно-сосудистой системы, и витамин С, передает RT.