Диетолог Денисова рассказала, что кабачок способствует выведению вредных веществ из организма

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова в эфире радио «Говорит Москва» рассказала о пользе кабачка для организма. По словам медика, он способствует выведению вредных веществ из организма.

К тому же в этом овоще, как заметила медик, содержится много пищевых волокон.

«Они содержат большое количество пищевых волокон, а они очень нужны для того, чтобы хорошо работала пищеварительная система», — пояснила эксперт.

Кабачок — диетический продукт, который можно использовать и как закуску, и как первое, второе, третье, и даже десерт, добавила Денисова.