Названы овощи, быстро снижающие высокое давление

Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн выяснили, какие овощи наиболее эффективны для снижения артериального давления. Результаты работы опубликовали в медицинском журнале BMC Medicine .

В исследовании участвовали 18 человек в возрасте от 50 до 75 лет, страдающие от повышенного артериального давления. Их посадили на специальную диету на две недели. Она включала супы из брокколи, кудрявой, цветной и белокочанной капусты.

В рамках второй части эксперимента в их рацион добавили супы из картофеля, тыквы, моркови и батата. Она также продлилась две недели.

«Увеличение потребления овощей семейства крестоцветных привело к снижению систолического артериального давления по сравнению с корнеплодами и кабачками», — заявили исследователи.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям, имеющим проблемы с давлением, отказаться от употребления блюд с тыквой.