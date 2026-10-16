Диетолог Нишида отметила, что однообразные завтраки грозят нехваткой витаминов и клетчатки

Завтракать одними и теми же продуктами можно, только если они имеют высокую питательную ценность. Об этом изданию Terra рассказала диетолог Валеска Нишида.

Как пишет MK.RU, однообразный завтрак может привести к нехватке клетчатки, витаминов и минералов. Она не рекомендовала употреблять продукты глубокой переработки — печенье, быстрорастворимые каши и сладкие напитки. Даже при наличии только здоровых продуктов первый прием пищи должен быть разнообразным: если на завтрак есть фрукты, лучше выбирать разные виды.

Ранее врач Рима Патель назвала греческий йогурт и миндаль полезным для здоровья костей завтраком.