Диетолог Залетова назвала сладкие продукты причиной усталости школьников

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что питание влияет на способность ребенка запоминать информацию, концентрироваться и справляться с эмоциональной нагрузкой. На работу мозга у школьников может уходить до половины энергии, поступающей с едой.

Диетолог посоветовала включать в завтрак медленные углеводы и белок: цельнозерновые каши и хлеб, овощи, яйца, творог, сыр, орехи и бобовую пасту. Такие продукты поддерживают стабильный уровень энергии и участвуют в образовании нейромедиаторов.

«Быстрые углеводы, которые поступают вместе со сладкими хлопьями, белым хлебом с вареньем и выпечкой, дают резкий подъем сахара. За ним следует такой же резкий спад, который ощущается как усталость, раздражительность и невозможность сосредоточиться», — предупредила Залетова.

Для перекуса врач рекомендовала фрукты, овощи, несоленые орехи, отварные яйца, сыр, творожные сырки без сахара, запеченное мясо или курицу. Подойдут также хлебцы и цельнозерновые крекеры. Сладкие йогурты, соки, газировка, булочки и шоколадные батончики лучше не брать: они содержат много сахара. Диетолог также напомнила, что ребенку нужно пить чистую воду: обезвоживание может вызывать головную боль и снижать когнитивные способности.