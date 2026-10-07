Диетолог Русакова назвала дефицит сна и прогулок одной из причин частых болезней школьников осенью

Рост заболеваемости школьников осенью связан с изменением распорядка дня, дефицитом сна и прогулок, а не только с авитаминозом. Об этом сайту URA.RU заявила врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам специалиста, возросшие нагрузки ослабляют детский иммунитет. Чтобы повысить сопротивляемость вирусам, важно наладить рацион: кормить ребенка четыре-пять раз в день, обязательно давать полноценный завтрак, белковые продукты, жирную рыбу, сливочное масло, овощи и фрукты.

Русакова предостерегла от покупки витаминов на маркетплейсах из-за риска получить препараты с заниженными дозировками. Эксперт подчеркнула, что любые комплексы должен подбирать исключительно врач по результатам анализов, так как избыток железа или витамина D токсичен для организма.