Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить энергию в течение дня

Врач-диетолог Анна Гусева сообщила РИА Новости , что употребление ста граммов мойвы в неделю может помочь легче справляться с нагрузкой и стрессом. По ее словам, это связано с наличием в рыбе витаминов группы B, омега-3, магния, фосфора и калия. При этом важен не только отдельный продукт, но и рацион в целом.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с «Авторадио» отметила, что для поддержания высокой продуктивности стоит делать ставку на полноценный завтрак. Хорошим выбором могут стать яйца, так как они содержат витамины группы B, полноценный белок, лецитин и холин. Однако, по словам эксперта, к яйцам обязательно следует добавить сложные углеводы в виде круп и достаточное количество клетчатки.

Шарапова подчеркнула, что завтрак, состоящий только из кофе со сладкой выпечкой или бутерброда из белого хлеба, не является лучшим вариантом. Такая пища дает быстрый скачок сахара в крови, после которого человек вскоре почувствует резкий спад сил и усталость.

Эксперты сходятся во мнении, что сбалансированный рацион помогает сохранять здоровье и работоспособность в течение всего дня. При этом важно, чтобы количество энергии, получаемое из пищи, соответствовало индивидуальным затратам организма и уровню физической активности человека.