Диетолог Мухина развеяла миф о возможности похудеть на сладких продуктах

Марият Мухина отметила, что, хотя утром и открывается углеводное окно, когда допустимо употребление сладкого, особенно после физической активности, это правило не универсально. По ее словам, сладкое можно употреблять во время приемов пищи, таких как завтрак и обед, но только при нормальном весе.

Эксперт подчеркнула, что при избыточном весе следует выбирать продукты без сахара, но со сладким вкусом. Она объяснила, что лишние углеводы приводят к липогенезу — процессу образования жира, а также вызывают скачки инсулина и утилизацию сахара в жировую ткань.

Мухина также отметила, что рекомендации худеть на сладком — это заблуждение, распространенное псевдодиетологами. Она подчеркнула, что физиология человека не приспособлена к употреблению сахара и сахаросодержащих продуктов, так как сахар в кристаллическом виде является продуктом химической промышленности.