Диетолог Лебедева назвал лучшие продукты для защиты глаз от экранов гаджетов

Работа за монитором истощает зрение, но сетчатку можно поддержать едой. Доцент Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с Life.ru посоветовала добавить в рацион лютеин — пигмент из группы каротиноидов, который работает как внутренние солнцезащитные очки.

Как отметила эксперт, организм не вырабатывает его сам, поэтому получить вещество можно только с пищей. Для лучшего усвоения эксперт рекомендует сочетать зелень с жирами: заправлять салаты оливковым маслом, добавлять авокадо и орехи, а шпинат слегка обжаривать на сливочном масле.

Лютеин также содержится в яичном желтке, где он усваивается почти втрое эффективнее благодаря естественной жировой среде. На завтрак диетолог предложила скрэмбл из двух яиц со шпинатом, на обед — теплый салат с запеченной тыквой под оливковым маслом, а на ужин — крем-суп из брокколи со сливками.