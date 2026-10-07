Россиянам с повышенным холестерином и риском диабета посоветовали ограничиться 2–3 яйцами в неделю

Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, кому стоит ограничить употребление яиц и в какое время суток они приносят максимальную пользу. Об этом она сообщила URA.RU .

Русакова рассказала, что куриные яйца являются ценным источником белка, витаминов А, В, К, а также холина, лицитина и лютеина. Продукт богат фосфором, селеном и железом. Эксперт подчеркнула, что людям с повышенным холестерином и риском диабета следует ограничиться 2–3 яйцами в неделю. Ограничить употребление также стоит при аллергии, почечной недостаточности и болезнях печени.

Утром яйца идеально подходят для завтрака, обеспечивая заряд энергии и долгое насыщение. Если нельзя есть желток из-за холестерина, диетолог советует белковый омлет. Вечером яйца полезны при нарушениях сна благодаря триптофану и низкой калорийности. Максимально полезны яйца в отварном виде, пашот или глазунья. Сырые яйца должны быть пастеризованы, иначе есть риск сальмонеллеза.