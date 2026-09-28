Кардиолог Патель объяснил, как питание помогает снизить холестерин

Замена насыщенных жиров и продукты с растворимой клетчаткой помогают снизить уровень «плохого» холестерина. Обогащенные растительными стеролами продукты тоже могут повлиять на показатель, сообщает газета «Известия» .

Повышенный холестерин часто не вызывает симптомов. Оценить риск по одному показателю общего холестерина нельзя: врачу важно знать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и учитывать состояние здоровья пациента. Избыток ЛПНП способствует образованию бляшек в артериях.

Кардиолог Университетского колледжа Лондона Рияз Патель выделил продукты с добавлением растительных стеролов и станолов. Они уменьшают всасывание холестерина в кишечнике. В исследованиях ежедневное потребление 1,5–3 г этих веществ снижало уровень ЛПНП примерно на 7–12%. Однако доказательств того, что такие продукты уменьшают число инфарктов и инсультов, пока нет.

Патель также советует обратить внимание на овес и ячмень. Они содержат бета-глюкан — растворимую клетчатку. Изученная суточная доза в 3 г связана со снижением ЛПНП примерно на 4–6%. Дополнить рацион можно бобовыми, овощами, фруктами и цельными злаками.

Важно не просто добавлять полезные продукты, а заменять ими часть блюд с насыщенными жирами. Например, использовать растительное масло вместо сливочного и чаще выбирать бобовые или рыбу вместо жирного мяса. Диета не заменяет назначенные препараты: необходимость лечения врач определяет с учетом анализов и сердечно-сосудистого риска. Самостоятельно отменять лекарства не следует.