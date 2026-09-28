Кардиолог Патель объяснил, как питание помогает снизить холестерин
Кардиолог Патель: овес и ячмень помогают уменьшить уровень ЛПНП
Замена насыщенных жиров и продукты с растворимой клетчаткой помогают снизить уровень «плохого» холестерина. Обогащенные растительными стеролами продукты тоже могут повлиять на показатель, сообщает газета «Известия».
Повышенный холестерин часто не вызывает симптомов. Оценить риск по одному показателю общего холестерина нельзя: врачу важно знать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и учитывать состояние здоровья пациента. Избыток ЛПНП способствует образованию бляшек в артериях.
Кардиолог Университетского колледжа Лондона Рияз Патель выделил продукты с добавлением растительных стеролов и станолов. Они уменьшают всасывание холестерина в кишечнике. В исследованиях ежедневное потребление 1,5–3 г этих веществ снижало уровень ЛПНП примерно на 7–12%. Однако доказательств того, что такие продукты уменьшают число инфарктов и инсультов, пока нет.
Патель также советует обратить внимание на овес и ячмень. Они содержат бета-глюкан — растворимую клетчатку. Изученная суточная доза в 3 г связана со снижением ЛПНП примерно на 4–6%. Дополнить рацион можно бобовыми, овощами, фруктами и цельными злаками.
Важно не просто добавлять полезные продукты, а заменять ими часть блюд с насыщенными жирами. Например, использовать растительное масло вместо сливочного и чаще выбирать бобовые или рыбу вместо жирного мяса. Диета не заменяет назначенные препараты: необходимость лечения врач определяет с учетом анализов и сердечно-сосудистого риска. Самостоятельно отменять лекарства не следует.