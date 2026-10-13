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    Хирург Умнов предупредил о риске артроза и варикоза из-за высоких каблуков

    Длительное ношение обуви на высоком каблуке может привести к деформации стоп, поражению суставов и нарушениям кровообращения. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает RT.

    Умнов объяснил, что высокий каблук смещает центр тяжести вперед и переносит основную нагрузку на передний отдел стопы. Избыточное давление на суставы и пальцы вызывает боль, поперечное плоскостопие, натоптыши, мозоли и деформации, включая «косточку» у большого пальца.

    Меняется положение голеностопных, коленных и тазобедренных суставов, нарушается осанка. Постоянная неестественная нагрузка вызывает хроническое воспаление, которое может перейти в артроз. Напряжение мышц и связок, а также изменения в суставах могут ограничить их подвижность и сделать движения болезненными.

    Икроножные мышцы на каблуках не могут полноценно сокращаться и помогать венозной крови подниматься к сердцу. Возникает застой крови, растет давление в венах, растягиваются их стенки и повреждаются клапаны. Это создает риск варикоза и, в ряде случаев, тромбозов.

    Для сохранения здоровья ног хирург рекомендовал обувь с устойчивым каблуком не выше трех—четырех сантиметров, анатомической стелькой и достаточным пространством для пальцев.

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