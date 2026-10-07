Хирург Разаханова предупредила, что оральные контрацептивы повышают риск тромбоза в 25 раз

Оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия могут повысить риск тромбоза в 25 раз. Об этом предупредила врач-хирург Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Альбина Разаханова, сообщает NEWS.ru .

Разаханова объяснила, что эти препараты повышают уровень эстрогена. Он увеличивает концентрацию факторов свертывания крови и снижает активность естественных антикоагулянтов.

По словам хирурга, данные Всемирной организации здравоохранения указывают на рост риска тромбоза до 25 раз при приеме оральных контрацептивов. Особую опасность представляет сочетание с курением, возрастом старше 35 лет и наследственной тромбофилией, пишет «Свободная пресса».

Перед назначением гормональных препаратов врач рекомендовала обсудить с гинекологом все факторы риска. При наследственной предрасположенности к тромбозу стоит сдать коагулограмму и обратиться к гематологу. Отеки, тяжесть или боль в ногах на фоне приема таких средств — повод не откладывать визит к врачу.