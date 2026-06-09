Онкоуролог Иванов рассказал об успешном применении радиоактивных изотопов в медицине

В программе «Время науки» на Радио «Комсомольская правда» обсудили использование радиофармпрепаратов для лечения онкологических заболеваний. Гость — онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Иванов рассказал о применении радиоактивных изотопов в медицине. Об этом сообщил KP.RU .

Иванов объяснил, что радиация может оказывать как разрушительное, так и лечебное воздействие. Например, изотопы йода успешно применяются для лечения заболеваний щитовидной железы. Он также рассказал о разработке радиофармпрепаратов на основе актиния и лютеция, которые позволяют эффективно лечить сложные запущенные случаи рака с множественными метастазами.

Особое внимание было уделено методу радиоэмболизации, который используется для лечения опухолей печени. Этот метод позволяет точно доставить радиоактивные препараты в опухолевые клетки, минимизируя воздействие на здоровые ткани. В медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба накоплен самый большой в стране опыт использования радиоэмболизации.

Также в программе обсудили перспективы использования терапевтических онковакцин. Сергей Иванов отметил, что в этой области пока не накоплена мощная доказательная база, но исследования активно проводятся.