Начались клинические испытания российской вакцины против лихорадки Денге
Российские специалисты разработали вакцину против лихорадки Денге, сейчас идут клинические исследования. Об этом на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА заявила глава агентства Вероника Скворцова, сообщил ТАСС.
Также она рассказала об онковакцинах «Онкопепт» и «Онкорна» от колоректального рака. По ее словам, пациенты хорошо переносят разработанные ФМБА препараты. Побочные эффекты от них пока не фиксировались.
Ранее в России создали препарат «Утжефра» для борьбы с раком крови. Специалисты разработали технологию, как применять CAR-T-клеткианти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными лейкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+».
Национальный медицинский исследовательский центр гематологии уже завершил клинические исследования препарата. Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации разработки. Ее планируют сделать для пациентов бесплатной.