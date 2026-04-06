Российская онковакцина по ОМС. Виды рака и методы лечения, которые покроет полис Онколог Черемушкин: онковакцина по ОМС направлена на лечение трех видов рака

Россияне смогут бесплатно пройти лечение с использованием отечественной онковакцины и методом CAR-T-клеточной терапии. Какие виды рака вошли в программу, сколько продлится лечение и куда обращаться, разобрался 360.ru.

Онковакцина по ОМС Правительство расширило программу государственных гарантий так, чтобы россияне бесплатно по полису ОМС могли пройти лечение с использованием российских онковакцин. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что речь идет о трех видах терапии: с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных с учетом молекулярно-генетических характеристик опухоли отдельно взятого пациента;

противоопухолевая лекарственная терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной «Онкопепт»;

иммунотерапия с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T. Нововведение вошло в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2026–2028 годах. Лечение проведут врачи федеральных медицинских организаций. От каких болезней поможет онковакцина В постановлении Мишустина, опубликованном на сайте правительства, указаны несколько видов рака, подлежащих персонифицированному лечению. Введением персонализированной пептидной вакцины начнут лечить метастатический рак толстой кишки, с применением персонализированных мРНК-вакцин — резектабельные формы злокачественных новообразований на первой-третьей стадиях.

CAR-T-терапия — это инновационный метод иммунотерапии рака, при котором собственные Т-лимфоциты пациента генетически модифицируются в лаборатории для уничтожения опухолевых клеток. По ОМС его смогут получить пациенты с острым лимфобластным лейкозом, хроническим лимфолейкозом, диффузной В-крупноклеточной и другими В-клеточными неходжкинскими лимфомами. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин сообщил 360.ru, что со временем список расширится. В него войдут патологии, устойчивее к стандартным методам лечения и способные отреагировать на иммунотерапию.

«Пока декларировано три вида — это меланома, рак толстой кишки и детская гематологическая патология, и взрослых тоже. А дальше все будет расширяться: модели там и по поджелудочной железе, почке», — сказал он. Как работает онковакцина Вакцина, по словам доктора, рассматривается как вариант иммунотерапии. Лечебная доза зависит от индивидуальной реакции организма.

Все будет определяться прямо по ходу. Потому что у кого-то совсем не поможет, кому-то помогут короткие курсы, кто-то после этого прогрессирует, то есть ничего невозможно сказать. Евгений Черемушкин Врач-онколог

Продолжительность терапии составит около трех-шести месяцев. Черемушкин сообщил, что в курс лечения войдут от восьми до 10 введений с определенным интервалом, затем наблюдение. «Оценка эффекта все-таки это более длительная, потому что опухоль сразу не исчезнет. Поэтому ждать. Обычно хотя бы минимум год, чтоб хотя бы понять в общих чертах работает или не работает», — сказал он.

Так или иначе, онковакцина — это дорогое удовольствие. Черемушкин сообщил, что у России есть преимущество в виде производственной базы. «Для нас играет то, что во время ковида мощности уже были построены. Ведь модели формирования вакцины инфекционной и неинфекционной примерно похожи. Специалисты есть, все есть уже, надо только стартовать. Вот они так и делают», — объяснил он. Существующие зарубежные аналоги, по информации доктора, имеют очень высокую стоимость. Поэтому включение отечественной онковакцины в программу ОМС так важно для лечения рака.