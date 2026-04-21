В России начали регистрацию отечественной вакцины от менингита

В России начали процедуру регистрации отечественной менингококковой вакцины. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев, сообщил ТАСС .

По его главы департамента, препарат разработали Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток вместе с предприятием ФМБА России. Вакцина предназначена для профилактики инфекции четырех серогрупп.

«Минимальные сроки регистрации вакцин, согласно действующему законодательству, — от шести до девяти месяцев. Вот мы на этих сроках пока находимся», — отметил Шавалиев.

Ранее, 6 апреля, в систему обязательного медицинского страхования включили персонализированные онковакцины. Такие препараты создают под конкретного пациента, чтобы обучить иммунитет бороться с опухолью.