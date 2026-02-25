В России подготовили три вакцины от колоректального рака

ФМБА: три вакцины от колоректального рака готовы

Три пептидные вакцины от колоректального рака подготовили в России, их начнут вводить пациентам. Об этом на сессии Форума будущих технологий сообщила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.

По ее словам, ФМБА получило 400 заявок, сейчас идет отбор пациентов на получение вакцины.

«К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», — сказала Яковлева.

Ранее Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике персонифицированной онковакцины «Онкопепт» для лечения колоректального рака.

Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев предостерег от завышенных ожиданий от вакцины. Он отмечал, что препарат не способен полостью обезопасить людей от рака.