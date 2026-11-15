Гастроэнтеролог Симаков рассказал, как сделать шаурму полезнее

Шаурма может стать сбалансированным блюдом при замене жирных соусов и правильном приготовлении мяса. Такие рекомендации дал гастроэнтеролог МЦ «Медина» Андрей Симаков, сообщает газета «Известия» .

Врач посоветовал заменить майонез натуральным йогуртом, а жареный картофель — овощами. Мясо лучше запекать или готовить с минимумом масла, удаляя куриную кожу и крупные куски жира. Обжаривать продукты до горелых участков не стоит: продукты горения повышают онкологические риски при регулярном употреблении.

Симаков отметил, что избыток соли в соусах нежелателен при гипертензии. Капуста, лук, чеснок и большая порция могут вызвать изжогу, вздутие и боль.

Отдельную опасность представляют кишечные инфекции. Сырое мясо и готовые продукты нужно держать отдельно, использовать разные ножи и поверхности. Овощи, соусы и сырое мясо следует хранить при температуре не выше +5 градусов. От блюда с неприятным запахом или привкусом прогорклого масла лучше отказаться.

По словам врача, гастрит сам по себе не запрещает шаурму. При язвенной болезни противопоказания связаны с отсутствием лечения и осложнениями. При хроническом панкреатите могут потребоваться ограничения жирного. Детям лучше готовить шаурму дома: из привычных продуктов, с запеченным мясом, без острых соусов и небольшими порциями.