Гастроэнтеролог дал советы, как улучшить рацион осенью

Гастроэнтеролог Кашух: осенью нужно больше есть нежирное мясо, рыбу и яйца

Осенью потребность в энергии растет, поэтому рацион в холода нужно корректировать, делая упор на баланс питательных веществ. Об этом в беседе с RT рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Важно поддерживать стабильный уровень белка: он служит строительным материалом для клеток и участвует в работе иммунной системы», — отметила врач.

Источниками белка являются нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые. Гастроэнтеролог предостерегла от употребления жирной пищи, тяга к которой возникает при дефиците витамина D.

Врач рекомендовала включить в осенний рацион сезонные фрукты и овощи. Она напомнила, что клетчатка благотворно влияет на микрофлору кишечника, что напрямую связано с общим иммунитетом. Также врач предупредила, что необходимо соблюдать питьевой режим: пить воду нужно даже в холодное время года.

Роспотребнадзор посоветовал разнообразить рацион в холодное время года сезонными фруктами, овощами: в ноябрьский список включили хурму, гранаты, цитрусовые, яблоки, груши, капусту, тыкву и морковь.