Кузбасские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП

Пациентку после ДТП с 27 переломами спасли врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава России.

Пациентка поступила в больницу после аварии.

«В ходе обследования врачи выявили 27 переломов скелета и диссекцию грудного отдела аорты — опасное расслоение стенки крупнейшего кровеносного сосуда, которое без экстренного лечения может привести к тяжелым последствиям», — сообщили в министерстве.

В больнице сформировали мультидисциплинарную команду врачей из трех разных медучреждений. Травматологи стабилизировали повреждения таза, нижних конечностей, грудной клетки и остановили кровотечение. Кардиохирурги и сосудистые хирурги выполнили эндоваскулярное восстановление аорты с установкой стент-графта. За поддержание жизни пациентки отвечали реаниматологи.

Пациентка чувствует себя хорошо, ей предстоит реабилитация.

В Талдоме врачи спасли женщину с перитонитом и заражением крови, развившимися из-за запущенного аппендицита. Пациентка более двух недель терпела боли и не обращалась к врачам. В кишечнике развилась гангрена.