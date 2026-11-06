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    Мелатонин не поможет сбросить вес. Эндокринолог объяснила, как он работает

    Врач Сахнова: осенняя прибавка веса не связана с низким уровнем мелатонина

    Фото: РИА «Новости»

    Мелатонин влияет на выработку инсулина, но не является профилактикой набора веса. Об этом врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Екатерина Сахнова сообщила «Известиям».

    «Принимать мелатонин для похудения или „на всякий случай на зиму“ не следует: убедительных оснований использовать его как средство снижения веса нет», — сказала она.

    Сахнова сообщила, что мелатонин снижает выработку инсулина. Но сезонный набор веса связан скорее с перееданием и низкой активностью, чем с уровнем этого гормона.

    Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности длительного приема препаратов мелатонина.

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