Мелатонин не поможет сбросить вес. Эндокринолог объяснила, как он работает

Мелатонин влияет на выработку инсулина, но не является профилактикой набора веса. Об этом врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Екатерина Сахнова сообщила «Известиям» .

«Принимать мелатонин для похудения или „на всякий случай на зиму“ не следует: убедительных оснований использовать его как средство снижения веса нет», — сказала она.

Сахнова сообщила, что мелатонин снижает выработку инсулина. Но сезонный набор веса связан скорее с перееданием и низкой активностью, чем с уровнем этого гормона.

Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности длительного приема препаратов мелатонина.