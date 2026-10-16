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    Фармэксперт Комякова объяснила, почему нельзя хранить лекарства в ванной

    Фармэксперт Комякова: вид препарата не всегда позволяет оценить его свойства

    Влажность и перепады температуры в ванной могут нарушить стабильность состава лекарств. Руководитель группы медицинских советников «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова рекомендовала выбрать для аптечки другое место, сообщает RT.

    Во время горячего душа температура и влажность повышаются, а после проветривания — снижаются. Комякова пояснила, что ежедневные колебания нежелательны для препаратов. При нарушении условий хранения они могут размягчаться, крошиться или слипаться.

    Тепло и влага способны ускорять процессы, влияющие на стабильность действующих и вспомогательных веществ. Даже неповрежденная упаковка не гарантирует сохранения свойств лекарства, поэтому важно соблюдать требования производителя.

    Для большинства препаратов подойдет сухое место со стабильной температурой, вдали от солнечных лучей и источников тепла. Например, отдельная полка или закрывающийся шкаф в жилой комнате, подальше от отопительных приборов.

    Единого режима хранения нет: одним лекарствам достаточно комнатной температуры, другим нужен холодильник. Комякова посоветовала сверяться с инструкцией и маркировкой. Препараты для холодильника не всегда можно держать в его дверце. Замораживать их нельзя, если инструкция этого не предусматривает, пишет «АБН24».

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