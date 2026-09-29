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    Эндокринолог Ходашинская объяснила, когда перекусы могут навредить

    Врач Ходашинская: сладости сильнее повышают уровень глюкозы

    Перекус при голоде может быть нормальной частью рациона. Вред возникает, если частые снеки повышают его общую калорийность или заменяют основные приемы пищи, сообщает RT.

    Эндокринолог производителя системы мониторинга глюкозы Lumiflex Антонина Ходашинская рассказала, что на реакцию организма влияют состав перекуса и размер порции. Повышение уровня глюкозы после еды само по себе не говорит о нарушении углеводного обмена: обычно организм регулирует его самостоятельно.

    Сладкая выпечка, конфеты и напитки с сахаром могут вызывать более заметный подъем глюкозы. Белки, жиры и пищевые волокна меняют скорость всасывания углеводов. По словам врача, реакция зависит также от физической активности, сна, стресса и времени приема пищи.

    Ходашинская предупредила, что печенье, кофе с конфетой, орехи и сухофрукты легко не учесть в дневном рационе. Несколько таких перекусов способны заметно увеличить его калорийность.

    При сильном голоде отказываться от еды между основными приемами не нужно. Вместо сладкой выпечки врач предложила выбирать цельнозерновой хлеб с сыром и овощами, натуральный йогурт без добавленного сахара или фрукт.

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    Pogiba Alexandra/news.ru