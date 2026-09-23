360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Диетолог Дианова рассказала о пользе инжира

    Инжир богат клетчаткой, но его свежие и сушеные плоды стоит есть в разном количестве. Диетолог Нурия Дианова объяснила, чем они отличаются, сообщает Радио1.

    По словам Диановой, за один раз можно съесть два-три свежих плода общим весом не более 150 граммов. Большая порция может вызвать послабляющий эффект и диарею.

    Сушеный инжир эксперт советует ограничивать одним плодом. В нем много клетчатки, но после удаления влаги концентрация сахара становится выше. Инжир также содержит медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.

    Дианова отметила, что окраску свежему инжиру придают растительные соединения — гликозиды. По ее словам, они полезны для организма и могут помогать в защите от рака. Диетолог предложила есть инжир в конце приема пищи или в качестве перекуса с орехами и чаем, передает RT.

    Читайте также

    Заключительный трек «Диктанта здоровья» пройдет с 15 сентября по 6 октября

    Глава Минздрава Мурашко опроверг миф о существовании безопасной дозы алкоголя

    В России создали имплантат для восстановления нервов

    Раскрыты риски бесконтрольного приема витаминов и БАДов для печени и почек

    Насморк, который довел до трепанации: когда пора к врачу, а не в аптеку

    Pogiba Alexandra/news.ru

    «Холодная простуда» берет за горло: что это такое и как лечиться?

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Более 46 тысяч россиянок забеременели после ЭКО. Почему процедура все популярнее?

    US Government

    Программный сбой: почему рака в России станет больше и чем важны онкоскрининги

    Ingram Images

    Врач объяснил пользу теста на устойчивость бактерий к антибиотикам

    Онколог Каприн связал рост онкозаболеваний после COVID-19 с диспансеризацией

    Врач назвал главные преимущества обрезания для мужчин

    Дерматолог рассказал, могут ли завестись клещи в наращенных ресницах

    сгенерировано нейросетью/360.ru