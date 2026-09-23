Диетолог Дианова рассказала о пользе инжира

Инжир богат клетчаткой, но его свежие и сушеные плоды стоит есть в разном количестве. Диетолог Нурия Дианова объяснила, чем они отличаются, сообщает Радио1 .

По словам Диановой, за один раз можно съесть два-три свежих плода общим весом не более 150 граммов. Большая порция может вызвать послабляющий эффект и диарею.

Сушеный инжир эксперт советует ограничивать одним плодом. В нем много клетчатки, но после удаления влаги концентрация сахара становится выше. Инжир также содержит медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.

Дианова отметила, что окраску свежему инжиру придают растительные соединения — гликозиды. По ее словам, они полезны для организма и могут помогать в защите от рака. Диетолог предложила есть инжир в конце приема пищи или в качестве перекуса с орехами и чаем, передает RT.