Диетолог Дианова посоветовала есть рыбу два-три раза в неделю

Для здоровья сердца и сосудов лучше выбирать жирную рыбу, а для контроля веса — нежирную. Диетолог Нурия Дианова посоветовала чередовать разные виды рыбы, сообщает RT .

Дианова отметила, что рыбий белок усваивается лучше мясного. Жирные сорта содержат омега-3 кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и работу мозга. Для защиты сердца эксперт рекомендовала лосось, скумбрию, сельдь, сардины и палтуса. При контроле веса подойдут треска, минтай, хек, судак, пикша и камбала.

К среднежирным сортам диетолог отнесла горбушу, форель, морского окуня и тунца. Последний она посоветовала есть не чаще одного-двух раз в месяц. Морская рыба также служит источником йода, а жирная морская — витамина D. Лучше запекать рыбу, варить, тушить или готовить на пару. Соленую, маринованную и копченую рыбу не стоит есть часто, особенно при гипертонии, отеках и болезнях почек.

Детям рыбу можно давать с восьми месяцев небольшими порциями, следя за переносимостью. При высоком риске аллергии знакомство с продуктом лучше отложить до двух лет. При подагре и мочекаменной болезни рыбу следует ограничивать, а при хронической почечной недостаточности — контролировать потребление белка и калия. Беременным Дианова посоветовала избегать крупной хищной рыбы и ограничить тунец одной порцией в неделю.