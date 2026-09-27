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    Дерматолог Пугнер рассказала, как снизить риск обострения атопического дерматита

    Регулярное увлажнение кожи и отказ от горячего душа помогают снизить риск обострения атопического дерматита. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Анна Пугнер, сообщает газета «Известия».

    Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание, связанное с нарушением защитного барьера кожи. По словам Пугнер, оно встречается у 20% детей и до 8% взрослых. Болезнь может сопровождаться аллергическим ринитом и бронхиальной астмой.

    Чтобы уменьшить риск обострения, пациентам с аллергией следует избегать выявленных аллергенов и раздражающей косметики, а при уборке использовать защитные перчатки. Кожу нужно увлажнять регулярно, даже после исчезновения симптомов. Подобрать средства поможет дерматовенеролог.

    Пугнер посоветовала принимать душ не дольше 5–10 минут при температуре воды 32–35 градусов. Горячая вода нарушает липидный слой кожи и усиливает сухость и зуд. После душа врач рекомендовала наносить увлажняющие и смягчающие средства.

    В холодное время года специалист советует защищать кожу одеждой. При появлении высыпаний и зуда следует обратиться к дерматологу: врач подберет лечение и поможет избежать ухудшения состояния.

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