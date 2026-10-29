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    Дерматолог Галлямова предупредила о поражении суставов при псориазе

    Псориаз может затронуть почти всю кожу и привести к псориатическому артриту. Об этих рисках рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова, сообщает Москва 24.

    29 октября отмечается Всемирный день борьбы с псориазом. В основе болезни лежит сбой иммунной системы: она атакует здоровые клетки кожи, вызывая обильное шелушение. По словам Галлямовой, поражение часто начинается с волосистой части головы и напоминает перхоть. Затем появляются мелкие высыпания, способные сливаться в крупные бляшки.

    Болезнь связана с генетической предрасположенностью, но ее проявление зависит от множества обстоятельств. Наличие псориаза у близких родственников необязательно. Заболевание не заразно, однако окончательно вылечить его нельзя.

    Галлямова пояснила, что псориаз может нарушать работу желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Особенно сильно страдают суставы. Лечение помогает достичь длительной ремиссии и предотвратить тяжелое течение.

    При подозрении на псориаз важно обратиться к дерматологу. Врач подберет наружные средства и при необходимости другие препараты. Пациенту также важно избавиться от лишнего веса, отказаться от курения и алкоголя: дополнительная нагрузка на печень усугубляет состояние.

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