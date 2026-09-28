Дерматолог Галлямова объяснила, когда микроклещи демодекс опасны на веках

Клещ демодекс может присутствовать на ресницах и не вызывать проблем. Опасность возникает при его чрезмерном размножении, сообщает Sputnik .

Профессор, доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что демодекс в норме присутствует на коже у всех людей. Само по себе его обнаружение на ресницах не означает болезнь.

При большом количестве клещей может развиться демодекоз век. Среди возможных признаков врач назвала жжение, покраснение, хроническое воспаление краев век и покраснение роговицы. По одним только симптомам установить причину воспаления нельзя: предположение о роли демодекса нужно подтвердить.

Для ухода за веками Галлямова посоветовала умываться не реже двух раз в день средствами, которые не нарушают кислотно-щелочной баланс кожи. После снятия туши мицеллярной водой нужно умыться пенкой или гелем.

Клещи могут присутствовать и на наращенных ресницах. Такие ресницы следует тщательно очищать специальной пенкой и обновлять через 3–4 недели, чтобы между ними не скапливались сальные отложения.