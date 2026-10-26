Ветеринар Руденко предупредил, что кошки восприимчивы к вирусам гриппа

Симптомы «простуды» у кошек вызывают вирусы, а не сам холод. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор ветеринарных наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

По словам эксперта, чихание, насморк и язвочки во рту у животных чаще всего провоцируют герпесвирус и калицивирус, а переохлаждение или стресс лишь активируют инфекцию. Человеческой простудой питомцы обычно не болеют, однако они восприимчивы к вирусам гриппа и SARS-CoV-2, поэтому заболевшему владельцу лучше ограничить контакт с животным, отметил KP.RU.

Руденко предупредил, что лечить кошек препаратами из домашней аптечки смертельно опасно. Парацетамол вызывает у них тяжелое токсическое отравление, а ибупрофен и антибиотики нельзя применять без назначения ветеринара. Главной мерой профилактики специалист назвал своевременную вакцинацию.