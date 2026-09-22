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    Биолог Лялина призвала стирать шарфы каждые три-пять дней

    Шарфы, снуды и шейные платки могут накапливать бактерии, пот, кожное сало и аллергены. Биолог Ирина Лялина посоветовала стирать их раз в три-пять дней при ежедневной носке, сообщает NEWS.ru.

    Лялина объяснила, что ткань шарфов и платков постоянно соприкасается с кожей лица и шеи. На ней остаются микрочастицы пота и кожное сало, которые создают условия для размножения микроорганизмов.

    На аксессуарах могут скапливаться бактерии родов Staphylococcus и Corynebacterium. Обычно они присутствуют на коже человека, однако при долгой носке могут вызвать неприятный запах и раздражение.

    Во влажной ткани, например после пота, также могут развиваться грибковые колонии. Это особенно опасно для людей со склонностью к кожным заболеваниям.

    Лялина добавила, что на шарфах оседают уличная пыль и аллергены. Они способны усиливать аллергические реакции и раздражение кожи. Вирусы, попадающие в воздух при кашле и чихании, также могут задерживаться на ткани.

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