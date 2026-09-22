Биолог Лялина призвала стирать шарфы каждые три-пять дней

Шарфы, снуды и шейные платки могут накапливать бактерии, пот, кожное сало и аллергены. Биолог Ирина Лялина посоветовала стирать их раз в три-пять дней при ежедневной носке, сообщает NEWS.ru .

Лялина объяснила, что ткань шарфов и платков постоянно соприкасается с кожей лица и шеи. На ней остаются микрочастицы пота и кожное сало, которые создают условия для размножения микроорганизмов.

На аксессуарах могут скапливаться бактерии родов Staphylococcus и Corynebacterium. Обычно они присутствуют на коже человека, однако при долгой носке могут вызвать неприятный запах и раздражение.

Во влажной ткани, например после пота, также могут развиваться грибковые колонии. Это особенно опасно для людей со склонностью к кожным заболеваниям.

Лялина добавила, что на шарфах оседают уличная пыль и аллергены. Они способны усиливать аллергические реакции и раздражение кожи. Вирусы, попадающие в воздух при кашле и чихании, также могут задерживаться на ткани.