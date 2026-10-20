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    Аллерголог Кудряшова предупредила о затяжной аллергии из-за теплой осени

    Отсутствие устойчивых заморозков продлевает пыление сорняков. Осенью симптомы также могут вызывать плесень и бытовые аллергены, предупредила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Ольга Кудряшова, сообщает RT.

    К 20 октября большинство растений средней полосы России обычно завершает пыление. На юге дольше сохраняется пыльца амброзии, полыни и лебеды. Сухая ветреная погода способствует ее распространению.

    Во второй половине октября причиной симптомов часто становятся споры плесени из влажной почвы, опавшей листвы и сырых помещений. Они могут вызывать насморк, зуд глаз, кашель, свистящее дыхание и обострение астмы. С началом отопительного сезона возрастает роль клещей домашней пыли и аллергенов животных.

    Врач посоветовала следить за пыльцевым мониторингом, сокращать прогулки в сухую ветреную погоду, дома менять одежду, умываться и промывать нос солевым раствором. При аллергии на плесень лучше избегать уборки влажной листвы и работы с компостом либо использовать маску и перчатки.

    Дома важно устранять протечки и плесень, проветривать, контролировать влажность и очищать увлажнитель. Назначенное лечение нельзя отменять из-за окончания цветения. Повторяющиеся симптомы требуют консультации аллерголога, затрудненное дыхание и учащение приема препарата скорой помощи — оценки врача.

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