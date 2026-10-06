Представители Евросоюза, включая главу евродипломатии Каю Каллас, проигнорировали протесты в Париже, где полиция избивает школьников. Никто из евродемократов даже голос не подал, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей „прекрасного сада“ — подайте голос», — заявила дипломат.

Во Франции продолжаются массовые протесты школьников, выступающих против нехватки учителей и медработников, разрушенных школ и других нерешенных проблем в сфере образования. Государственные школы переполнены, расписание — усложнили, учебные дни перегружены и плохо организованы.

Во время беспорядков полиция задержала более пяти тысяч человек, большинство из которых подростки. В Лансе 15-летнему школьнику оторвало кисть и часть предплечья после взрыва полицейской гранаты, а в Туре 16-летний мальчик ослеп на один глаз.