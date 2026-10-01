Le Monde: в ЕС сравнили помощь Украине с «поливом пустыни»

В Брюсселе растет непонимание из-за новых запросов Киева на дополнительное финансирование. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на французскую газету Le Monde.

По данным издания, часть чиновников Евросоюза сравнивает увеличение помощи Украине с «поливом пустыни». Такие настроения усиливаются на фоне дискуссий внутри ЕС по согласованию общеевропейского бюджета.

Вопрос поддержки Киева планируют обсудить на встрече министров финансов 9 октября. Источник Le Monde отметил, что Евросоюз ждет от Украины подробной информации о финансовых потребностях, после чего будут принимать дальнейшие решения.

Ранее ТАСС сообщил, что по расчетам американских экспертов, украинская армия к концу года может остаться без исправных истребителей F-16.