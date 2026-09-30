Захарова: заявления ЕС об ударах по базам в Калининграде безрассудны

Североатлантический альянс проводит учения, на которых отрабатывается возможная блокада Калининградской области. На этом фоне ЕС делает безрассудные заявления, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В Евросоюзе заговорили о возможностях удара по российскому региону.

«Некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях „сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы“ в Калининградской области», — указала дипломат.

Она обратила внимание, что европейские страны бравируют готовностью к размещению ядерного оружия на своей территории и вносят соответствующие изменения в национальное законодательство

Так, по мнению Захаровой, отдельные «горячие головы» планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, запугивая рядовых европейцев апокалиптическими сценариями.

Ранее Захарова ответила председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на высказывание о зависимости ЕС.