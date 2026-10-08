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    Захарова заявила, что путь конфронтации ЕС с Россией усугубит проблемы Европы

    Захарова: путь конфронтации ЕС с Россией усугубит проблемы Европы

    Фото: РИА «Новости»

    Путь конфронтации Европейского Союза с Россией только усугубит проблемы Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова на брифинге. Ее слова привело РИА «Новости».

    По ее словам, Евросоюз сначала действовал под давлением Америки, а затем встал на путь конфронтанции уже по инерции.

    «И этот путь не позволит ему решить свои насущные вопросы. Почему? Потому что он будет лишь усугублять проблемы, которые есть у Европы», — сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД России также отметила, что многие проблемы уже стали традиционными, а некоторые образовались в последнее время, причем искусственно.

    Ранее Мария Захарова также заявляла, что Россия не планирует вооруженный конфликт с Европой.

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