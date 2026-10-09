Все банки Франции отказали в финансировании предвыборной кампании Марин Ле Пен

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на пресс-конференции заявила, что все французские банки отказали ей в кредите для финансирования президентской кампании на выборах 2027 года. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы связывались со всеми французскими банками. И они все отказали. Так что мы столкнулись с проблемой, и я знаю, что мы не одни такие», — сказала политик.

По ее словам, ее партия уже проинформировала французское правительство о сложившейся ситуации. Это не первый случай, когда «Национальное объединение» не смогло получить финансирование перед выборами. В предыдущие годы они брали займы в чешских, российских и американских кредитных учреждениях.

Ранее на Западе предрекли большие проблемы для НАТО в случае победы на французских выборах Марин Ле Пен или основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.