360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Все банки Франции отказали в финансировании предвыборной кампании Марин Ле Пен

    Фото: РИА «Новости»

    Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на пресс-конференции заявила, что все французские банки отказали ей в кредите для финансирования президентской кампании на выборах 2027 года. Об этом сообщил ТАСС.

    «Мы связывались со всеми французскими банками. И они все отказали. Так что мы столкнулись с проблемой, и я знаю, что мы не одни такие», — сказала политик.

    По ее словам, ее партия уже проинформировала французское правительство о сложившейся ситуации. Это не первый случай, когда «Национальное объединение» не смогло получить финансирование перед выборами. В предыдущие годы они брали займы в чешских, российских и американских кредитных учреждениях.

    Ранее на Западе предрекли большие проблемы для НАТО в случае победы на французских выборах Марин Ле Пен или основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

    Читайте также

    Марин Ле Пен напомнила Франции фразу Талейрана про «русского медведя»

    Alexis Sciard/Keystone Press Agency

    Медведев заявил о русофобии в партии Ле Пен после слов об активах Auchan

    В НАТО вызвали тревогу предстоящие президентские выборы во Франции

    Марин Ле Пен впереди: почему рейтинг кандидата бьет рекорды и что это значит для Франции

    Thierry Breton/Keystone Press Agency

    Марин Ле Пен заявила, что будет участвовать в выборах президента в 2027 году

    Alexis Sciard/Keystone Press Agency

    Суд смягчил наказание Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах

    Michael Baucher/Keystone Press Agency

    Лидер «Национального объединения» пообещал снять флаг ЕС с Елисейского дворца

    Ле Пен осудила угрозы Мерца в адрес Орбана

    Baptiste Autissier/Keystone Press Agency

    Политический кризис во Франции назвали угрозой всему Евросоюзу

    Орбан встал на защиту отстраненной от выборов Ле Пен

    «Принесли в жертву». Ле Пен возмутила торговая сделка ЕС с США

    Lionel Urman/Keystone Press Agency

    Журналист Познер поддержал решение парижского суда по Ле Пен