Орбан встал на защиту отстраненной от выборов Ле Пен

Власти Франции лишили лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен права выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2027 году из-за страха перед ее победой. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что французского политика отстранили от предстоящего голосования через суд, используя закон в качестве политического оружия.

«Они не позволили Марин Ле Пен выдвинуться на выборах по одной простой причине: она победит. Использование судебной системы в качестве политического оружия не имеет места в демократии», — написал Орбан на своей странице в социальной сети X.

Суд Парижа в конце марта приговорил лидера партии «Национальное объединение» к четырем годам колонии и на пять лет запретил выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней. Дело против политика завели по обвинению в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, во время работы в Европарламенте Лен Пен наняла четырех фиктивных помощников, которые получали деньги из казны парламента, но не выполняли свою основную работу.

В ее защиту выступил президент США Дональд Трамп. Приговор суда он назвал «охотой на ведьм», которую развернули европейские левые, чтобы заглушить свободу слова и избавиться от политического конкурента.