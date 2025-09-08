Орбан встал на защиту отстраненной от выборов Ле Пен
Орбан назвал политическим оружием отстранение Лен Пен от выборов
Власти Франции лишили лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен права выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2027 году из-за страха перед ее победой. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он напомнил, что французского политика отстранили от предстоящего голосования через суд, используя закон в качестве политического оружия.
«Они не позволили Марин Ле Пен выдвинуться на выборах по одной простой причине: она победит. Использование судебной системы в качестве политического оружия не имеет места в демократии», — написал Орбан на своей странице в социальной сети X.
Суд Парижа в конце марта приговорил лидера партии «Национальное объединение» к четырем годам колонии и на пять лет запретил выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней. Дело против политика завели по обвинению в хищении бюджетных средств.
По версии следствия, во время работы в Европарламенте Лен Пен наняла четырех фиктивных помощников, которые получали деньги из казны парламента, но не выполняли свою основную работу.
В ее защиту выступил президент США Дональд Трамп. Приговор суда он назвал «охотой на ведьм», которую развернули европейские левые, чтобы заглушить свободу слова и избавиться от политического конкурента.