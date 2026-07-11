Сегодня 19:11 Марин Ле Пен впереди: почему рейтинг кандидата бьет рекорды и что это значит для Франции Политолог Станкевич объяснил рост поддержки Ле Пен во Франции Фото: Thierry Breton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Рейтинги

Рекорды

Франция

Марин Ле Пен

Мир

Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверенно возглавляет рейтинг потенциальных кандидатов на пост президента Франции — недавнее судебное решение никак не испортило позиции политика. С чем связан рост популярности Ле Пен и как ее возможное избрание на пост президента скажется на будущем государства — в материале 360.ru.

Лидирующие позиции Марин Ле Пен: что говорят рейтинги По данным последних опросов общественного мнения, Марин Ле Пен уверенно занимает первую строчку в рейтинге кандидатов на пост президента Франции. Ее шансы на победу в первом туре оцениваются как крайне высокие — эксперты сходятся во мнении, что она практически гарантированно выйдет во второй тур, сообщил телеканал BFMTV. «После приговора по апелляции за растрату государственных средств в деле о помощниках депутатов Европарламента и официального объявления о своем выдвижении Марин Ле Пен уверенно заняла бы первое место по итогам первого тура, набрав от 34% до 36% голосов», — заявили на телеканале.

Интересно Согласно исследованию, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, 12 июля, политик с легкостью обошла бы конкурентов. Социологи отмечают, что недавнее судебное решение никак не ухудшило позиции Ле Пен. Напротив, официальное заявление о ее участии в президентской гонке перекрыло негативный информационный фон и привело к росту популярности среди избирателей.

При этом итоговую победу никто обещать не может: традиционно избиратели, поддержавшие проигравших кандидатов, могут консолидироваться против «правой угрозы».

Фото: РИА «Новости»

Экономические трудности как фундамент роста рейтинга Ключевым фактором роста поддержки Марин Ле Пен политолог Сергей Станкевич назвал накопившиеся долгосрочные социально-экономические проблемы. По его словам, на протяжении двух президентских сроков Эммануэля Макрона во Франции нарастают кризисные явления: Стагнация экономики и рост долга. Франция переживает длительную экономическую стагнацию, а государственный долг уже достиг 116% ВВП — в следующем году ожидается рост до 120%. Для сравнения: в Германии, одной из опорных стран ЕС, этот показатель составляет около 65%.

Высокая нагрузка бюджета. Во Франции через государственный бюджет перераспределяется более половины ВВП — это нетипично для капиталистической экономики. Традиционно высокие расходы на образование, пенсии, оборону и госсектор были возможны при устойчивом экономическом росте и возможности жить в долг. Сейчас эта модель дает сбои.

Хронический дефицит бюджета. Поддержание высокого уровня социальных расходов на фоне отсутствия роста экономики приводит к постоянному дефициту.

Фото: РИА «Новости»

«Макрон решился на крайне непопулярную пенсионную реформу: вроде бы он повысил с 62 лет выход на пенсию до 64, но, кроме возраста выхода, он еще увеличил необходимый минимальный стаж, чтобы получить социальную пенсию. И это жутко ударило по значительной части французского электората. На фоне накопленных социально-экономических проблем провалилась вся традиционная политическая элита Франции», — подчеркнул Станкевич.

Первый фактор — это социально-экономические проблемы, а второй — это провал политической элиты, показавшей неспособность решить эти проблемы.

Провал традиционной политической элиты и сдвиг электоральных предпочтений Второй значимый фактор, по оценке эксперта, — утрата доверия к традиционной политической элите. Ранее французскую политику определяли две основные силы: голлисты (правый центр) и социалисты (левый центр). Партии, занимавшие более радикальные позиции, считались маргинальными. «Сейчас провалились и голлисты, и социалисты — две опорные партии. В результате усилились фланги, которые раньше считались маргиналами», — пояснил Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Марин Ле Пен сумела воспользоваться этой ситуацией. За последние годы она трансформировала свою партию «Национальное объединение» из крайне правой в классическую консервативную силу, расширив электоральную базу. Теперь она привлекает не только традиционный правый электорат, но и многих умеренных консерваторов, оставшихся без политического ориентира.

В этом ее шанс на успех в апреле следующего года. Она сегодня гарантированно побеждает в первом туре, но это не гарантия победы во втором, когда избиратели всех проигравших кандидатов могут объединиться против правой угрозы.

Стратегия Марин Ле Пен: смещение к центру и акцент на внутренней повестке Политолог подчеркнул, что последние пять лет политика Марин Ле Пен направлена на смягчение имиджа партии. Она сознательно отошла от радикальной риторики, чтобы завоевать поддержку правого центра. Ее основная риторика строится вокруг внутренней повестки: необходимость реформирования системы социального обеспечения;

ограничение притока иммигрантов, который, по ее мнению, увеличивает преступность и нагрузку на социальную систему;

поиск нового внутреннего консенсуса и «спасение Великой Французской Республики».

Фото: РИА «Новости»

Интересно, что крайне правую нишу, которую раньше занимала сама Ле Пен, теперь осваивает ее племянница Марион Марешаль — внучка Жан‑Мари Ле Пена. Это позволяет Марин Ле Пен удерживать баланс: не терять радикальный электорат и одновременно привлекать умеренных избирателей. «Я напомню, Марин Ле Пен 56 лет, а Марион — 36. Она политолог, у нее серьезный политологический центр. Она выступает с христианских позиций, за отмену однополых браков. В общем, классическая крайне правая повестка. Если нужно будет кому-то знамя передать, то внучка тоже может дорасти до какой-то более серьезной позиции в будущем», — считает Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Возможные изменения во внешней политике Франции Если Марин Ле Пен победит на выборах, это может существенно повлиять на внешнеполитический курс Франции. По словам Станкевича, ранее она выступала за выход Франции из Евросоюза и за дистанцирование от НАТО, в том числе за повторение деголлевского сценария — выход из военной структуры альянса. Сейчас ее риторика стала мягче: она не призывает к разрыву отношений, а настаивает на их пересмотре. Ее цель — вернуть Франции больше самостоятельности в принятии решений, которые сейчас часто формируются в Брюсселе.

Фото: РИА «Новости»

Что касается отношений с Россией, то в последнее время Марин Ле Пен высказывалась за нормализацию диалога и против вхождения в долгосрочную эпоху конфронтации.

Последние ее высказывания были за нормализацию отношений с Россией. Не входить в какое-то долгосрочное противостояние и найти способы нормализации.

«Президент Франции по конституции обладает очень значительными полномочиями — в том числе в сфере внешней политики, обороны и международных переговоров. Поэтому для многих стран принципиально важно, кто именно займет Елисейский дворец», — отмечает эксперт. Это важно и для России в том числе — и пока шансы у кандидата от правого объединения, возглавляемого Мэрин Ле Пен, наибольшие, — заключил Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Дело Марин Ле Пен Марин Ле Пен обвиняли в нецелевом использовании средств Европарламента. С 2004 по 2016 год депутатам ЕС выделяли деньги на оплату личных помощников. По версии следствия, этих сотрудников оформляли фиктивно — на самом деле они работали на партию «Национальный фронт», позже переименованную в «Национальное объединение». Обвинение считало Ле Пен центральной фигурой: она определяла правила, распределяла людей и контролировала, чтобы их труд шел в партийных интересах, а не на задачи Европарламента. Общий ущерб ЕП оценил примерно в 6,8 миллиона евро, следствие — в 3,2 миллиона.

Интересно Расследование организовали в 2016 году после анонимного отчета. Суд первой инстанции в марте 2025-го признал Ле Пен виновной и назначил четыре года лишения свободы, два из которых условно, штраф 100 тысяч евро и немедленный запрет на выборные должности на пять лет — это фактически закрывало ей путь к президентским выборам 2027 года. Ле Пен подала апелляцию. Суд Парижа в июле 2026-го смягчил приговор: срок лишения свободы сократили до трех лет, а запрет на выборы — до 45 месяцев (из них 30 условно). С учетом того, что часть запрета уже «отбыта» с марта 2025-го, формально Ле Пен получила право баллотироваться. При этом суд назначил ей год электронного контроля. Сама политик заявляла, что такие ограничения осложнят полноценную предвыборную кампанию.