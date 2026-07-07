Марин Ле Пен заявила, что будет участвовать в выборах президента в 2027 году

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что намерена участвовать в президентских выборах в 2027 году. Заявление политик сделала в эфире телеканала TF1 .

«Мы с [лидером партии] Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию», — сообщила Ле Пен.

Лидер фракции добавила, что в случае ее избрания Барделла станет премьер-министром Франции.

Ранее Барделла пообещал снять флаг Евросоюза с Елисейского дворца, если станет президентом Франции. Он заявил, что намерен оставить французский флаг, «потому что это символ». Выборы президента Франции пройдут в апреле 2027 года.