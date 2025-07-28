«Принесли в жертву». Ле Пен возмутила торговая сделка ЕС с США

Ле Пен: торговое соглашение ЕС и США — это политическое и экономическое фиаско

Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен опубликовала резкую критику нового торгового соглашения между ЕС и США. Развернутый комментарий появился в ее аккаунте в социальной сети Х .

По словам политика, «суверенитет в торговых вопросах не складывается, а растворяется в брюссельской бюрократии». Особое возмущение у нее вызвали асимметричные условия договора.

«Это соглашение — политическое, экономическое и моральное фиаско», — заявила Ле Пен, подчеркнув, что 27 стран ЕС получили худшие условия, чем одна Великобритания.

Комиссия приняла условия, которые никогда не согласилась бы принять Франция под патриотичным руководством.

Она указала на обязательства закупать американский СПГ и вооружения на сотни миллиардов евро ежегодно. Политик назвала это «капитуляцией на пустом месте» для французской промышленности.

Отдельно Ле Пен раскритиковала положения о сельском хозяйстве.

«Французских фермеров вновь принесли в жертву немецкому автопрому», — заявила она, имея в виду уступки американским сельхозпроизводителям.

В заключении политик заявила, что «эта глобализация, отрицающая суверенитеты, морально устарела». Она потребовала от Еврокомиссии признать провал вместо призывов радоваться этому соглашению.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Евросоюз заключили масштабную торговую сделку по энергоносителям и вооружениям.