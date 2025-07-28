«Принесли в жертву». Ле Пен возмутила торговая сделка ЕС с США
Ле Пен: торговое соглашение ЕС и США — это политическое и экономическое фиаско
Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен опубликовала резкую критику нового торгового соглашения между ЕС и США. Развернутый комментарий появился в ее аккаунте в социальной сети Х.
«Это соглашение — политическое, экономическое и моральное фиаско», — заявила Ле Пен, подчеркнув, что 27 стран ЕС получили худшие условия, чем одна Великобритания.
По словам политика, «суверенитет в торговых вопросах не складывается, а растворяется в брюссельской бюрократии». Особое возмущение у нее вызвали асимметричные условия договора.
Комиссия приняла условия, которые никогда не согласилась бы принять Франция под патриотичным руководством.
Марин Ле Пен
Она указала на обязательства закупать американский СПГ и вооружения на сотни миллиардов евро ежегодно. Политик назвала это «капитуляцией на пустом месте» для французской промышленности.
Отдельно Ле Пен раскритиковала положения о сельском хозяйстве.
«Французских фермеров вновь принесли в жертву немецкому автопрому», — заявила она, имея в виду уступки американским сельхозпроизводителям.
В заключении политик заявила, что «эта глобализация, отрицающая суверенитеты, морально устарела». Она потребовала от Еврокомиссии признать провал вместо призывов радоваться этому соглашению.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Евросоюз заключили масштабную торговую сделку по энергоносителям и вооружениям.