Спровоцированный президентом Франции Эммануэлем Макроном политический кризис на фоне дефицита бюджета грозит крахом второй экономике Евросоюза, что скажется на положении всего блока. Как сообщило издание Politico , недовольные решениями французского лидера европейские бюрократы в Брюсселе уже подготовили ему политический некролог.

Источники среди дипломатов ЕС подтвердили, что ситуация во Франции заставила беспокоиться всех.

«Эта бесконечная политическая нестабильность подвергает риску всю еврозону», — заявил один из собеседников издания.

Он добавил, что ряд наблюдателей сейчас рассматривают возможность досрочного ухода Макрона с поста президента. Кроме того, бытует версия новых досрочных выборов в парламент.

Любой из этих путей даст шанс на реванш партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что спровоцирует новую волну нестабильности в ЕС, который до сих пор не утвердил долгосрочный бюджет.

Дипломаты отметили, что, придя к власти в 2017 году, Макрон сменил стиль французской политики, а его идеи о большей автономии в области экономики и обороны серьезно изменили внешнеполитическую деятельность блока. Но теперь из-за ошибочных решений французский лидер стал неудачником, чье влияние в Брюсселе тает.

В минувший понедельник о добровольной отставке с поста премьер-министра Франции объявил Себастьен Лекорню. Свое заявление он сделал спустя несколько часов после формирования нового кабинета министров, который вызвал небывалую ярость парламентариев.

Причиной стало назначение на пост министра обороны Брюно Ле Мэра, бывшего руководителя Министерства финансов, экономики и промышленности, при котором государственный долг Франции достиг максимальных показателей в истории.

После критики со стороны депутатов Ле Мэр покинул кабмин, который остался без нового руководителя.