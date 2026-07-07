Суд смягчил наказание Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах

Марин Ле Пен снизили срок по делу о парламентских ассистентах до трех лет

Апелляционный суд Парижа снизил до трех лет срок наказания лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил ТАСС .

Также ей уменьшили срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 15 месяцев.

Политик отбывает два года условно, в течение еще одного года ее обяжут носить электронный браслет.

Марин Ле Пен в марте 2025 года приговорили за нецелевое использование бюджетных средств. Согласно приговору, она наняла четырех помощников для себя в качестве депутата Европарламента на полученные из европейской кассы деньги. При этом ассистенты работали на партию Ле Пен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Франции использовали суд как политическое оружие. Они лишили лидера партии «Национальное объединение» права участвовать в президентских выборах в 2027 году из-за страха перед ее победой.