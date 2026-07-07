Суд смягчил наказание Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах
Марин Ле Пен снизили срок по делу о парламентских ассистентах до трех лет
Апелляционный суд Парижа снизил до трех лет срок наказания лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил ТАСС.
Также ей уменьшили срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 15 месяцев.
Политик отбывает два года условно, в течение еще одного года ее обяжут носить электронный браслет.
Марин Ле Пен в марте 2025 года приговорили за нецелевое использование бюджетных средств. Согласно приговору, она наняла четырех помощников для себя в качестве депутата Европарламента на полученные из европейской кассы деньги. При этом ассистенты работали на партию Ле Пен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Франции использовали суд как политическое оружие. Они лишили лидера партии «Национальное объединение» права участвовать в президентских выборах в 2027 году из-за страха перед ее победой.